Пять человек получили ножевые ранения, двое из них - серьезные, в результате нападения с использованием ножа во французском городе Мец, при этом никто не был арестован, а терроризм был исключен как мотив нападения.
Пять человек получили ножевые ранения, двое из них очень серьезные в городе Мец на северо-востоке Франции, сообщил прокурор города, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
Прокурор Меца объявил в этот понедельник, 17 июня, что пять человек получили ножевые ранения, двое из них - очень серьезные.
По информации издания, происшествие произошло сегодня утром перед зданием предприятия в городе. На этом этапе арестов не было.
Террористический след на этом этапе исключен, как уточнил прокурор, который не смог сразу предоставить какую-либо другую информацию.
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