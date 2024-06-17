Пять человек получили ножевые ранения, двое из них очень серьезные в городе Мец на северо-востоке Франции, сообщил прокурор города, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Прокурор Меца объявил в этот понедельник, 17 июня, что пять человек получили ножевые ранения, двое из них - очень серьезные.

По информации издания, происшествие произошло сегодня утром перед зданием предприятия в городе. На этом этапе арестов не было.

Террористический след на этом этапе исключен, как уточнил прокурор, который не смог сразу предоставить какую-либо другую информацию.

Полиция арестовала двух человек за нападение с ножом на мужчину в Осло