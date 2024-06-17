У Франції стався напад з ножем, п'ятеро поранених
Київ • УНН
П'ятеро людей отримали ножові поранення, двоє з них - серйозні, в результаті нападу з використанням ножа у французькому місті Мец, при цьому ніхто не був заарештований, а тероризм був виключений як мотив нападу.
П'ятеро людей отримали ножові поранення, двоє з них дуже серйозні в місті Мец на північному сході Франції, повідомив прокурор міста, пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Прокурор Меца оголосив цього понеділка, 17 червня, що п'ятеро людей отримали ножові поранення, двоє з них - дуже серйозні.
За інформацією видання, подія сталася сьогодні вранці перед будівлею підприємства у місті. На цьому етапі арештів не було.
Терористичний слід на цьому етапі виключено, як уточнив прокурор, який не зміг одразу надати будь-яку іншу інформацію.
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