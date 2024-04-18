Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы
Киев • УНН
Мужчина с ножом напал на двух девочек в возрасте 6 и 11 лет возле школы во Франции, нанеся им ранения, после чего был арестован.
Во Франции утром в четверг, 18 апреля, две девочки 6 и 11 лет получили легкие ранения в результате нападения мужчины с ножом возле школы вблизи Страсбурга. Мужчину арестовали. Об этом пишет Ouest-France, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в Нижнем Рейне.
По словам источника, близкого к девочкам, сотрудники скорой помощи оказали им "экстренную помощь". Нападавшего, по данным жандармерии, арестовали.
"В школе создан медицинский и психологический центр экстренной помощи",- заявили в префектуре.
Пострадавшие получили поверхностные травмы, сообщил RMC источник, близкий к расследованию. Старшую девочку ударили перед школой, а на младшую напали на соседней площади.
По данным жандармерии, мужчина "не известен полиции", а его мотивы "не связаны с радикализацией". Источник, близкий к делу, сообщил, что мужчина также страдает психическими расстройствами.
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