Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Во Франции утром в четверг, 18 апреля, две девочки 6 и 11 лет получили легкие ранения в результате нападения мужчины с ножом возле школы вблизи Страсбурга. Мужчину арестовали. Об этом пишет Ouest-France, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в Нижнем Рейне.

По словам источника, близкого к девочкам, сотрудники скорой помощи оказали им "экстренную помощь". Нападавшего, по данным жандармерии, арестовали.

"В школе создан медицинский и психологический центр экстренной помощи",- заявили в префектуре.

Пострадавшие получили поверхностные травмы, сообщил RMC источник, близкий к расследованию. Старшую девочку ударили перед школой, а на младшую напали на соседней площади.

По данным жандармерии, мужчина "не известен полиции", а его мотивы "не связаны с радикализацией". Источник, близкий к делу, сообщил, что мужчина также страдает психическими расстройствами.

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