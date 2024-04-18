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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Киев  •  УНН

18 апреля 2024, 14:24  •  7000 просмотра

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Мужчина с ножом напал на двух девочек в возрасте 6 и 11 лет возле школы во Франции, нанеся им ранения, после чего был арестован.

Во Франции утром в четверг, 18 апреля, две девочки 6 и 11 лет получили легкие ранения в результате нападения мужчины с ножом возле школы вблизи Страсбурга. Мужчину арестовали. Об этом пишет Ouest-France, передает УНН

Детали

Инцидент произошел в Нижнем Рейне. 

По словам источника, близкого к девочкам, сотрудники скорой помощи оказали им "экстренную помощь". Нападавшего, по данным жандармерии, арестовали. 

"В школе создан медицинский и психологический центр экстренной помощи",- заявили в префектуре.

Пострадавшие получили поверхностные травмы, сообщил RMC источник, близкий к расследованию. Старшую девочку ударили перед школой, а на младшую напали на соседней площади.

По данным жандармерии, мужчина "не известен полиции", а его мотивы "не связаны с радикализацией". Источник, близкий к делу, сообщил, что мужчина также страдает психическими расстройствами.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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