Наводнение в ОАЭ и Омане забрало жизни по меньшей мере 20 человек

На этой неделе непрекращающийся ливень обрушился на Объединенные Арабские Эмираты и Оман, в результате чего погибло по меньшей мере 20 человек и что привело к множеству задержек и отмен рейсов в аэропорту Дубая, а парализовало другие города, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Шторм сначала обрушился на Оман в воскресенье, унеся жизни 19 человек, вызвав широкомасштабные внезапные наводнения и превратив улицы в бушующие реки в столице Маскате.

В ОАЭ, где выпало самое большое количество осадков за 75 лет, в городе Рас-эль-Хайма погиб один человек, и власти призвали жителей оставаться дома. На видео с места событий было видно, как автомобили затонули на заблокированных шоссе, а самолеты выруливают по затопленным взлетно-посадочным полосам.

Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

По данным сервиса FlightAware, в среду в общей сложности было отменено более 270 рейсов в аэропорт Дубая и из него, еще 370 рейсов было задержано, пишет BBC.

В Омане, как и в ОАЭ, обычно выпадает мало осадков. Среднегодовое количество осадков колеблется от 150 до 300 мм на севере страны.

В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков

Сильные дожди в последние дни также обрушились на Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Подобным погодным явлениям способствуют многие факторы, в том числе потепление, вызванное изменением климата - оно делает экстремальные осадки более вероятными.