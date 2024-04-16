Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
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У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  69495 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  122301 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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15 апреля 2024, 11:30  •  135675 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136013 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123279 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103024 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203542 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195698 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195062 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.

Новости Мира •   •  1849 просмотра
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.

Война •   •  2054 просмотра
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.

Война •   •  2939 просмотра
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Украинский центр противодействия дезинформации и TikTok начнут блокировать аккаунты, которые распространяют российскую пропаганду, в том числе те, которые распространяют видео, направленные на срыв мобилизации и усиление общественного напряжения.

Война •   •  4102 просмотра
Украина совместно с TikTok начнет блокировать аккаунты, которые распространяют роспропаганду

Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства

Львов получил 10 новых низкопольных трамваев в рамках рамочного займа Европейского инвестиционного банка на сумму 200 миллионов евро для модернизации городского общественного транспорта в 10 городах Украины.

Экономика •   •  4320 просмотра
Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства

Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Украина провела очередной раунд переговоров с Испанией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Война •   •  6293 просмотра
Украина и Испания провели переговоры по двустороннему соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов

Центры Государственного предприятия "Документ" за рубежом в 7 странах обработали почти 900 000 заявлений и выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины.

Общество •   •  5386 просмотра
В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов

Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя КНР Си Цзиньпина использовать влияние Китая на россию, чтобы заставить путина прекратить войну на Украине и вывести российские войска.

Война •   •  6058 просмотра
Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

Донецкая область: эвакуированы еще полсотни людей, среди них 15 детей и 5 маломобильных

Еще 49 жителей, в том числе 15 детей и 5 людей с инвалидностью, были эвакуированы из 6 населенных пунктов Донецкой области из-за продолжающихся обстрелов.

Война •   •  4899 просмотра
Донецкая область: эвакуированы еще полсотни людей, среди них 15 детей и 5 маломобильных

Маск едет в Индию, чтобы встретится с Моди на фоне больших выборов и обсудить инвестиционные планы Tesla

Маск планирует посетить Индию и встретиться с премьер-министром Моди во время национальных выборов в стране, чтобы обсудить планы Tesla по запуску производства и значительным инвестициям в Индии.

Новости Мира •   •  4507 просмотра
Маск едет в Индию, чтобы встретится с Моди на фоне больших выборов и обсудить инвестиционные планы Tesla