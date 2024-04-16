Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

В ночь на 16 апреля в ОАЭ начались сильные ливни, которые повлекли за собой локальные наводнения и привели к сбоям в работе самого загруженного аэропорта мира для международных рейсов в Дубае. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

По первоначальным оценкам, за утро в Дубае выпало более 30 миллиметров дождя, а в течение дня ожидается до 128 мм осадков.

Также во время ночной грозы несколько молний попало в шпиль самого высокого здания в мире - башни Бурдж-Халифа. Пока не сообщается, получило ли здание какие-либо повреждения в результате грозы.

Школы в ОАЭ закрыли перед штормом, а рабочих и государственных служащих отправили работать удаленно. Несмотря на это днем многие автомобили не смогли выехать с автомагистралей из-за высокого уровня воды.

Ситуацию осложняет также отсутствие дренажных сооружений. Эмираты расположены в засушливом регионе, где дожди случаются очень редко и преимущественно в зимние месяцы. Власти отправили на улицы специальную технику, чтобы откачать воду.

Очевидцы активно публикуют в соцсетях кадры непогоды в ОАЭ. На многих видео можно увидеть, что на улицах стоит вода, иногда затапливает даже первые этажи помещений.

Также из-за шквального ветра, бушующего в городе есть повреждения зданий. По данным СМИ, в Дубае также появились проблемы с электро- и водоснабжением.

Власти ввели в стране оранжевый уровень опасности, который продлится как минимум до вечера 17 апреля. Город организовал альтернативные автобусные маршруты в объезд затопленных участков.

Дополнение

Сообщается, что дожди также прошли в соседних с Эмиратами странах, в частности в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии. В Омане из-за ливней погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе около десяти детей.

Напомним,

В прошлом месяце в ОАЭ тоже наблюдали сильные ливни. Тогда в результате непогоды затопило улицы в Дубае, Абу-Даби и других городах. Также было приостановлено междугороднее автобусное сообщение между Дубаем и Шарджей. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.