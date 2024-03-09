ОАЕ накрили зливи із грозами
Київ • УНН
Сильні дощі, грози і град обрушилися на ОАЕ з 8 по 10 березня, затопивши вулиці у великих містах, спричинивши затримку авіарейсів і змусивши владу оголосити погодні попередження.
Сильні зливи та грози накрили Об'єднані арабські емірати, затопивши вулиці у Дубаї, Абу-Дабі та інших містах, повідомляє Al Arabiya, передає УНН.
Деталі
Синоптики попереджали, що в період з 8 по 10 березня в ОАЕ очікуються дощі, грози та місцями град. Поліція рекомендувала місцевим жителям уникати пляжів, долин і районів, які можуть зазнавати повеней.
9 березня через негоду щонайменше 13 авіарейсів, що прямували до Дубаї, були перенаправлені до прилеглих аеропортів. Автомобілістам рекомендували обережно обирати маршрути. Також було призупинено міжміське автобусне сполучення між Дубаєм та Шарджею. На всій території ОАЕ оголосили помаранчевий рівень тривоги.
Щонайменше 11 людей загинули в Ріо-де-Жанейро через сильні дощі15.01.24, 02:55 • 27810 переглядiв