Щонайменше 11 людей загинули в Ріо-де-Жанейро через сильні дощі
Київ • УНН
Причиною загибелі людей стали зсуви і удари струмом від проводів міської електромережі, що обірвалися.
Щонайменше 11 людей загинули у Ріо-де-Жанейро через сильні дощі. У бразильському місті затопило головні магістралі, зупинено роботу наземного транспорту та метро. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Причиною загибелі людей стали зсуви і удари струмом від проводів міської електромережі, що обірвалися. Пошуки постраждалих продовжуються.
Мерія міста оголосила четвертий із п'яти можливих рівнів небезпеки для населення. Мер Едуарду Паес оголосив у місті надзвичайний стан, звернувся до мешканців Ріо та закликав їх без необхідності не залишати свої будинки до нормалізації ситуації у місті.
Служба цивільної оборони, до якої в Бразилії відносяться рятувальники, повідомляє про 30 затоплених магістралей та перебої з подачею електроенергії. Так, у північному окрузі міста без світла залишилася одна із лікарень. Також рятувальники попереджають про дуже високий ризик сходження зсувів у районах зі складним рельєфом місцевості.
Роботу громадського транспорту порушено. Припинено роботу автобусних маршрутів та однієї з ліній метро.
У найбільш постраждалих районах Ріо за добу випало 259 мм опадів. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень.
На Бельгію обрушилися сильні дощі, є жертва03.01.24, 12:39 • 25524 перегляди