По меньшей мере 11 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей. В бразильском городе затопило главные магистрали, остановлена работа наземного транспорта и метро. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Причиной гибели людей стали оползни и удары током от оборвавшихся проводов городской электросети. Поиски пострадавших продолжаются.

Мэрия города объявила четвертый из пяти возможных уровней опасности для населения. Мэр Эдуарду Паэс объявил в городе чрезвычайное положение, обратился к жителям Рио и призвал их без необходимости не покидать свои дома до нормализации ситуации в городе.

Служба гражданской обороны, к которой в Бразилии относятся спасатели, сообщает о 30 затопленных магистралях и перебоях с подачей электроэнергии. Так, в северном округе города без света осталась одна из больниц. Также спасатели предупреждают об очень высоком риске схода оползней в районах со сложным рельефом местности.

Работа общественного транспорта нарушена. Прекращена работа автобусных маршрутов и одной из линий метро.

В наиболее пострадавших районах Рио за сутки выпало 259 мм осадков. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

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