ОАЭ накрыли ливни с грозами

Сильные ливни и грозы накрыли Объединенные арабские эмираты, затопив улицы в Дубае, Абу-Даби и других городах, сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Детали

Синоптики предупреждали, что в период с 8 по 10 марта в ОАЭ ожидаются дожди, грозы и местами град. Полиция рекомендовала местным жителям избегать пляжей, долин и районов, которые могут подвергаться наводнениям.

9 марта из-за непогоды по меньшей мере 13 авиарейсов, направлявшихся в Дубаи, были перенаправлены в близлежащие аэропорты. Автомобилистам рекомендовали осторожно выбирать маршруты. Также было приостановлено междугороднее автобусное сообщение между Дубаем и Шарджей. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.

По меньшей мере 11 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей