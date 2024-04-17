В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков
Киев • УНН
В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются, а "дистанционку" в школах и офис продлили еще на один день.
В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. В городе стоит вода, происходят оползни и обваливаются дороги. Пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Большая часть города оказалась под водой из-за экстремальных осадков, которые в течение короткого времени достигли нескольких дюймов, оставив мало мест для стекания воды на ровных, асфальтированных территориях. Ситуацию усугубляли частые молнии, и каждая новая гроза приносила все больше воды в уже затопленные районы.
Согласно сообщениям местных СМИ, в некоторых районах выпало более 8 дюймов (20,32 см) дождя, что привело к оползням и обвалам дорог. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются. В связи с этим, дистанционная работа и дистанционное обучение были продлены до среды.
Также сообщается, что на улицах и шоссе были развернуты автоцистерны, чтобы помочь откачивать стоячую воду.
В некоторых районах более широкого региона выпало до целого фута осадков (30,48см), что сильно повлияло на повседневную жизнь. На международном аэропорту Дубая самолеты выглядели как огромные суда на воздушной подушке, когда их реактивные двигатели вырывались из подтопленной взлетной полосы, нарушая воду и оставляя за собой объемные туманные брызги.
Поздно вечером во вторник представители аэропорта сообщили о временной приостановке работы из-за проблем, вызванных наводнением.
Хотя в Дубае сейчас сезон дождей, в этом году влажность была выше обычной, а исследования и тенденции показывают, что экстремальные осадки становятся все более вероятными в мире.
Во всем мире наблюдаются исторически высокие уровни осадков, которые чередуются с глубокими засухами. Национальный центр метеорологии выдали оранжевое предупреждение о риске дополнительных осадков, которое будет действовать до 18:00. Есть вероятность дождей на следующий день, особенно вблизи побережья Омана и в частях Ирана и Пакистана, но будущие засушливые условия будут способствовать усилиям по очистке.
Напомним,
Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.
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