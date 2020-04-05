Внучку Роберта Кеннеди и её сына, которые ранее пропали без вести, признали погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Операция по поиску Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, и ее 8-летнего сына, пропавших у берегов штата Мэриленд, была остановлена. Как в субботу сообщила газета USA Today, они признаны погибшими, сообщает УНН.
Как указывает издание со ссылкой на местных спасателей, перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз, после чего поиски были прекращены в связи с наступлением темноты. Позже ответственный за поисково-спасательную операцию Мэттью Файн заявил, что операция оказалась “сложным делом, но еще сложнее принять решение о прекращении поиска”.
“Наши команды сделали все возможное для того, чтобы найти их. Мы сообщали семье о каждом шаге, что нами делался во время поиска”, — добавил Файн.
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Мужчина Мейв Дэвид Маккин отметил, что поиски тел пропавших будут продолжены. “Прошло уже более 24 часов, и шансы, что они живы, невероятно малы. Очевидно, что Мейв и Гидеон (сын пары — ред) погибли, — написал человек на своей странице в Facebook. — Поиск их тел будет продолжен, и я надеюсь, что он будет успешным”.
Ранее газета The Washington Post информировала, что полиция штата Мэриленд в четверг, 2 апреля, получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива. По мнению мужчины, Мейв и Гидеон сели в каноэ для того, чтобы получить мяч, который покатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу залива. Однако ветром каноэ вынесло в открытое залив далеко от берега, в связи с чем они не смогли вернуться назад.
Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах обнародовали более 10,700 документов о гибели 35-го президента США Джона Кеннеди.