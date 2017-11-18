У США оприлюднили понад 10 тис. документів про вбивство Кеннеді

“Національне управління архівів і документації в п’ятницю, 17 листопада, оприлюднило понад 10,700 документів у справі про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що багато з них публікуються вперше.

Також повідомляється, що з початку року це вже п’ятий блок документів, доступ до яких був відкритий Національним архівом.

Як повідомляв УНН, раніше у США були опубліковані майже 700 документів щодо вбивства Кеннеді.