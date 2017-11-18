В США обнародованы более 10 тыс. документов об убийстве Кеннеди

“Национальное управление архивов и документации в пятницу, 17 ноября, обнародовало более 10,700 документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что многие из них публикуются впервые.

Также сообщается, что с начала года это уже пятый блок документов, доступ к которым был открыт Национальным архивом.

Как сообщал УНН, ранее в США были опубликованы почти 700 документов по убийству Кеннеди.