В США обнародованы более 10 тыс. документов об убийстве Кеннеди
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Соединенных Штатах обнародовали более 10,700 документов о гибели 35-го президента США Джона Кеннеди, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Национальное управление архивов и документации в пятницу, 17 ноября, обнародовало более 10,700 документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что многие из них публикуются впервые.
Также сообщается, что с начала года это уже пятый блок документов, доступ к которым был открыт Национальным архивом.
Как сообщал УНН, ранее в США были опубликованы почти 700 документов по убийству Кеннеди.