Вбивцю Роберта Кеннеді поранили у в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вбивцю американського сенатора і кандидата в президенти Роберта Ф. Кеннеді Серхана Серхана поранили ножем у в'язниці американського штату Каліфорнія в п'ятницю. Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела, передає УНН.
Як повідомляється, напад був настільки серйозним, що його госпіталізували.
"Він був доставлений в лікарню за межами в'язниці для надання медичної допомоги та наразі перебуває в стабільному стані", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваного в нападі на Серхана знайшли і помістили в ізолятор. Було розпочато розслідування.
Серхан вбив Роберта Ф. Кеннеді під час президентської кампанії 1968 року в готелі Ambassador в Лос-Анджелесі. Серхан відбуває довічне покарання у виправній установі ім. Дж. Донована.
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