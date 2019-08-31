Убийцу Роберта Кеннеди ранили в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Убийцу американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди Серхана Серхана ранили ножом в тюрьме американского штата Калифорния в пятницу. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, передает УНН.
Как сообщается, нападение было настолько серьезным, что его госпитализировали.
"Он был доставлен в больницу за пределами тюрьмы для оказания медицинской помощи и в настоящее время находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.
Подозреваемого в нападении на Серхана нашли и поместили в изолятор. Было начато расследование.
Серхан убил Роберта Ф. Кеннеди во время президентской кампании 1968 года в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе. Серхан отбывает пожизненное наказание в исправительном учреждении им. Дж. Донована.
Напомним, в США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер.