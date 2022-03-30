Ночью временно не будут работать онлайн-сервисы и "горячая линия" Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Ночью временно будут недоступны онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци в связи с неотложными техническими работами. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Укрзализныци.
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"В связи с неотложными техническими работами онлайн-сервисы и телефония Укрзализныци будут недоступны ориентировочно с 23:00 до 07:00. Связь с нами возможна через мессенджеры. Извиняемся за неудобства, заботимся о безопасности всех данных", - говорится в сообщении.