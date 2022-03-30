Ночью временно не будут работать онлайн-сервисы и "горячая линия" Укрзализныци

Цитата

"В связи с неотложными техническими работами онлайн-сервисы и телефония Укрзализныци будут недоступны ориентировочно с 23:00 до 07:00. Связь с нами возможна через мессенджеры. Извиняемся за неудобства, заботимся о безопасности всех данных", - говорится в сообщении.