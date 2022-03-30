Вночі тимчасово не працюватимуть онлайн-сервіси та "гаряча лінія" Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Вночі тимчасово будуть недоступні онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці у зв'язку з невідкладними технічними роботами. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
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"У зв’язку з невідкладними технічними роботами онлайн-сервіси та телефонія Укрзалізниці будуть недоступні орієнтовно з 23:00 до 07:00. Зв'язок із нами можливий через месенджери. Перепрошуємо за незручності, піклуємось про безпеку всіх даних", - йдеться в повідомленні.