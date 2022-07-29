Ночью рашисты нанесли авиаудар по Бахмуту – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Этой ночью российские оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту Донецкой области. Также продолжались обстрелы в Покровске, Славянске и Красногоровке. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"Бахмут после вчерашних обстрелов из "Ураганов" этой ночью потерпел еще и авиаудар. Всего за минувшие сутки в городе погибли 4 человека, ранены 5. Поврежден детсад, 7 многоэтажек и 27 частных домов", – написал Кириленко.
Детали
Также ночью оккупанты обстреляли Покровск — снаряды попали в район железнодорожного вокзала. Погибших нет, но ранения получили пять человек. Поврежден жилой дом, нежилое помещение и здание вокзала.
В течение ночи продолжались интенсивные обстрелы Марьинки и Красногоровки. В Красногоровке повреждены пять жилых домов — без пострадавших.
Под обстрел попал и Славянск. По данным Кириленко, есть пострадавшие. Точную информацию еще устанавливают.
Напомним
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Славянск – повреждены многоэтажки и частные дома, известно об одном раненом человеке.