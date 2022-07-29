Вночі рашисти завдали авіаудару по Бахмуту – голова ОВА

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"Бахмут після вчорашніх обстрілів з "Ураганів" цієї ночі зазнав іще й авіаудару. Всього за минулу добу в місті загинуло 4 людини, поранено 5. Пошкоджено дитсадок, 7 багатоповерхівок та 27 приватних будинків", – написав Кириленко.

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Також вночі окупанти обстріляли Покровськ — снаряди влучили в район залізничного вокзалу. Загиблих немає, але поранення дістало п'ятеро людей. Пошкоджено житловий будинок, нежитлове приміщення та будівлю вокзалу.

Протягом ночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки та Красногорівки. У Красногорівці пошкоджено п'ять житлових будинків — наразі без постраждалих.

Під обстріл потрапив і Слов'янськ. За даними Кириленка, є постраждалі. Точну інформацію ще встановлюють.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Слов'янськ – пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, відомо про одну поранену людину.