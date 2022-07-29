Вранці окупанти обстріляли Слов'янськ: поранено одну людину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області – пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, відомо про одну поранену людину. Про це у Facebook розповів мер міста Вадим Лях, інформує УНН.
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"Не дуже добрим для Слов'янська виявився ранок п'ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджено багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі мікрорайону Північний. Одна людина поранена. На даний момент місто частково знеструмлено", – повідомив Вадим Лях.
Нагадаємо
28 липня російські окупанти вбили на Донеччині вісьмох цивільних, поранили – 19.