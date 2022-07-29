Донеччина: росіяни за добу вбили 8 мирних жителів, 19 - поранили

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"росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

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За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 656 мирних людей, поранено ще 1696.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

Доповнення

У Бахмуті Донецької області рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці готелю, який 27 липня обстріляли російські окупанти. Кількість жертв зросла до чотирьох.