Донеччина: росіяни за добу вбили 8 мирних жителів, 19 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Російські загарбники за 28 липня на Донеччині вбили вісьмох цивільних, поранили ще 19, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 656 мирних людей, поранено ще 1696.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
Доповнення
У Бахмуті Донецької області рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці готелю, який 27 липня обстріляли російські окупанти. Кількість жертв зросла до чотирьох.