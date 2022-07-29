Донецкая область: россияне за сутки убили 8 мирных жителей, 19 - ранили

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"россия убивает гражданских! За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 656 мирных людей, ранено еще 1696.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

В Бахмуте Донецкой области спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте гостиницы, которую 27 июля обстреляли российские оккупанты. Число жертв возросло до четырех.