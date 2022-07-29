Утром оккупанты обстреляли Славянск: ранен один человек

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"Не очень хорошим для Славянска оказалось утро пятницы, 29 июля. Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе микрорайона Северный. Один человек ранен. На данный момент город частично обесточен", – сообщил Вадим Лях.

Напомним

28 июля российские оккупанты убили в Донецкой области восемь гражданских, ранили – 19.