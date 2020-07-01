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Ночью во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов

Ночью во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов

Киев  •  УНН

 • 13949 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня ночью в международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Итальянской республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели ГСЧС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем.

Это оборудование и техника будут переданы для нужд пострадавших от паводков районов Ивано-Франковской области.

Напомним, днем 30 июня во Львове приземлился первый рейс из Италии, на борту которого были, в частности, пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки и т.д., которые будут использоваться в Ивано-Франковской области.

Украинские Национальные Новости

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