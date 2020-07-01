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Вночі до Львова прибула друга партія гуманітарної допомоги з Італії для постраждалих від повені регіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні вночі до міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького прибула друга партія гуманітарної допомоги від уряду Італійської республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Рятувальники ДСНС розвантажили мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води з комплектами рукавів, плаваючі мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею та освітлювальною мачтою, а також надувний човен з двигуном.

Це обладнання та техніка будуть передані для потреб постраждалих від паводків районів Івано-Франківської області.

Нагадаємо, вдень 30 червня у Львові приземлився перший рейс з Італії, на борту якого були, зокрема, пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили, каркасні намети, тощо, які використовуватимуться на Івано-Франківщині.

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