Ночью у кургану "Героям Чернобыля" состоялся молебен

Мероприятие началось в 00:55 траурным шествием к мемориальному кургану. В 01:00 начался поминальный молебен в честь погибших. После его завершения прозвучали удары колокола, установленного на вершине кургана, а у мемориала зажгли свечи.

Кроме того, к 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы в столице пройдут дни памяти, недели здоровья для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и др.

Как сообщалось в Департаменте социальной политики КГГА, в Киеве единовременную материальную помощь получат более 50 тыс. пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

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Как известно, 26 апреля 1986 произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции - техногенная, экологически гуманитарная катастрофа, вызванная двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока ЧАЭС, расположенного на территории Украинской ССР. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Состоялся радиоактивный выброс мощностью в 300 Хиросим. Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, большей частью Европы, восточной частью США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси. В результате аварии под прямым радиационным поражением оказалась двенадцатая часть территории Украины. Пострадали 3,2 млн человек, среди которых более 1 млн детей. Опасный уровень радиоактивного загрязнения наблюдается на площади более 50 тыс. квадратных метров. Эвакуированные 116 тыс. жителей из 76 населенных пунктов. Радиоактивное поражение испытали около 600 тыс. человек, прежде всего ликвидаторы катастрофы. Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

В ноябре 2016 на Чернобыльской АЭС произошло событие, описанное ли всеми СМИ мира. Над бетонным саркофагом, под которым с 1986 года находится разрушенный взрывом 4-й энергоблок, соорудили стометровую арку. Она защищает саркофаг от дождя, снега и ветра и в будущем позволить развернуть работы по демонтажу разрушенного энергоблока. Но через полтора года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) сообщила, что новая защита пока не введен в эксплуатацию.

Напомним, Верховная Рада планирует определить перечень мероприятий для снятия с эксплуатации ЧАЭС до 2020 года. Парламентарии 236 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект о внесении изменений в программу вывода из эксплуатации.