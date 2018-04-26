Вночі біля кургану "Героям Чорнобиля" відбувся молебень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. До 32-х роковин Чорнобильської катастрофи у столиці у ніч на 26 квітня відбулося покладання квітів до меморіального кургану “Героям Чорнобиля” та поминальний молебень за загиблими та померлими унаслідок аварії, інформує УНН.
Захід розпочався о 00:55 траурною ходою до меморіального кургану. О 01:00 розпочався поминальний молебень на честь загиблих. Після його завершення прозвучали удари дзвону, що встановлений на вершині кургану, а біля меморіалу засвітили свічки.
Окрім того, до 32-х роковин Чорнобильської катастрофи у столиці відбудуться дні пам'яті, тижні здоров'я для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС тощо.
Як повідомлялося в Департаменті соціальної політики КМДА, у Києві одноразову матеріальну допомогу отримають понад 50 тисяч постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Як відомо, 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції - техногенна, екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку ЧАЕС, розташованої на території Української РСР. Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 Хіросім. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Унаслідок аварії прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України. Постраждали 3,2 млн людей, серед яких понад 1 млн дітей. Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. квадратних метрів. Евакуйовані 116 тис. жителів із 76 населених пунктів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тис. осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.
У листопаді 2016 року на Чорнобильській АЕС відбулась подія, описана чи не усіма ЗМІ світу. Над бетонним саркофагом, під яким з 1986 року знаходиться зруйнований вибухом 4-й енергоблок, спорудили стометрову арку. Вона захищає саркофаг від дощу, снігу та вітру й у майбутньому має дозволити розгорнути роботи з демонтажу зруйнованого енергоблоку. Але через півтора року Держінспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) повідомила, що новий захист поки не введений в експлуатацію.
Нагадаємо, Верховна Рада планує визначити перелік заходів для зняття з експлуатації ЧАЕС до 2020 року. Парламентарі 236 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект про внесення змін до програми виведення з експлуатації ЧАЕС.