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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Внимательно следим и призываем к деэскалации": Запад отреагировал на обострение в Сирии

"Внимательно следим и призываем к деэскалации": Запад отреагировал на обострение в Сирии

Киев  •  УНН

 • 5673 просмотра

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Госдепартамент США призвал стороны конфликта в Сирии к деэскалации и защите гражданских. Повстанцы захватили Алеппо, а авиаудары сирийских и российских войск привели к гибели 25 человек в Идлибе.

Пресс-служба Госдепартамента США обнародовала совместное заявление о развитии событий в Сирии, передает УНН.

Мы внимательно следим за развитием событий в Сирии и призываем все стороны к деэскалации и защите гражданских лиц и инфраструктуры, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение и нарушение гуманитарного доступа. Текущая эскалация лишь подчеркивает настоятельную необходимость политического разрешения конфликта под руководством Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

- говорится в заявлении.

Напомним

Ранее УНН передавал, что повстанцы атаковали позиции армии Асада в районе западного Алеппо, воспользовавшись отсутствием российских войск. Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.

В результате авиаударов сирийских и российских войск по жилым районам Идлиба погибли по меньшей мере 25 человек. Атаки випозаботились на фоне обострения конфликта и заявлений Асада о намерениях разгромить повстанцев в Алеппо.

Сирийские повстанцы при поддержке Турции полностью захватили город Алеппо. Во время штурма было свергнута статуя брата и бюст отца президента Башара Асада, а над цитаделью подняли флаг Свободной Сирии.

кремль меняет командование в Сирии из-за масштабных потерь военных - ГУР1 дек. 2024, 10:36 • 17452 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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