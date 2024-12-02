"Внимательно следим и призываем к деэскалации": Запад отреагировал на обострение в Сирии
Киев • УНН
Госдепартамент США призвал стороны конфликта в Сирии к деэскалации и защите гражданских. Повстанцы захватили Алеппо, а авиаудары сирийских и российских войск привели к гибели 25 человек в Идлибе.
Пресс-служба Госдепартамента США обнародовала совместное заявление о развитии событий в Сирии, передает УНН.
Мы внимательно следим за развитием событий в Сирии и призываем все стороны к деэскалации и защите гражданских лиц и инфраструктуры, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение и нарушение гуманитарного доступа. Текущая эскалация лишь подчеркивает настоятельную необходимость политического разрешения конфликта под руководством Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
Напомним
Ранее УНН передавал, что повстанцы атаковали позиции армии Асада в районе западного Алеппо, воспользовавшись отсутствием российских войск. Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.
В результате авиаударов сирийских и российских войск по жилым районам Идлиба погибли по меньшей мере 25 человек. Атаки випозаботились на фоне обострения конфликта и заявлений Асада о намерениях разгромить повстанцев в Алеппо.
Сирийские повстанцы при поддержке Турции полностью захватили город Алеппо. Во время штурма было свергнута статуя брата и бюст отца президента Башара Асада, а над цитаделью подняли флаг Свободной Сирии.
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