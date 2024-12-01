кремль меняет командование в Сирии из-за масштабных потерь военных - ГУР
Киев • УНН
россия заменила командующего группировкой в Сирии из-за значительных потерь во время наступления протурецких сил. Генерала киселя заменил Чайко, а на базу в Тартусе прибыл командующий ВМФ РФ Моисеев.
москва сменила командующего в Сирии из-за потерь российских военных в республике на фоне наступления повстанцев, сообщили в ГУР МО Украины, передает УНН.
на фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике ― генерала Сергея киселя. ранее генерал кисель отметился провальными для государства-агрессора действиями во время полномасштабного вторжения в Украину, за что тоже был уволен с должности, а затем отправлен в сирийскую командировку
заменить киселя и помочь режиму Башара Асада москва прислала другого военачальника ― на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр чайко, который, по данным ГУР, командовал группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах.
На военно-морской базе в городе Тартус также появился командующий вмф рф адмирал Александр Моисеев.
После трех суток успешных наступательных действий о турецких силах в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии значатся сотни военных рф.
Напомним
В Сирии серьезное обострение. Повстанцы, впервые за 5 лет, начали масштабное наступление против армии Асада и российского контингента. Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.