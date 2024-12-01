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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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кремль меняет командование в Сирии из-за масштабных потерь военных - ГУР

кремль меняет командование в Сирии из-за масштабных потерь военных - ГУР

Киев  •  УНН

 • 2840 просмотра

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россия заменила командующего группировкой в Сирии из-за значительных потерь во время наступления протурецких сил. Генерала киселя заменил Чайко, а на базу в Тартусе прибыл командующий ВМФ РФ Моисеев.

москва сменила командующего в Сирии из-за потерь  российских военных в республике на фоне наступления повстанцев,  сообщили в ГУР МО Украины, передает УНН

 на фоне потерь и панических настроений российских войск на территории Сирии кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в арабской республике ― генерала Сергея киселя.  ранее генерал кисель отметился провальными для государства-агрессора действиями во время полномасштабного вторжения в Украину, за что тоже был уволен с должности, а  затем отправлен в сирийскую командировку

- говорится в сообщении ГУР.

 заменить киселя и помочь режиму Башара Асада москва прислала другого военачальника ― на территорию арабской страны уже прибыл генерал Александр чайко, который, по данным ГУР, командовал  группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах.

На военно-морской базе в городе Тартус также появился командующий вмф рф адмирал Александр Моисеев.

После трех суток успешных наступательных действий о турецких силах в Сирии российские войска понесли значительные потери, некоторые подразделения государства-агрессора находятся в окружении. Пропавшими без вести в Сирии значатся сотни военных рф.

Напомним 

В Сирии серьезное обострение. Повстанцы, впервые за 5 лет, начали масштабное наступление против армии Асада и российского контингента. Башар Асад срочно прибыл в рф на фоне обострения ситуации.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия
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