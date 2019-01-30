В результате ливней в Саудовской Аравии погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В результате ливней в Саудовской Аравии погибли 12 человек и 170 получили ранения в течение этой недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Служба общественной безопасности не сообщает о том, что именно стало причиной гибели. Отмечается, что силами Службы было спасено 271 человека, большинство которых - из региона, граничащего с Иорданом.
Проливные дожди залили пустынные районы и улицы городов. В частности затоплена священная для мусульман Медина.
Ранее УНН сообщал, что Саудовская Аравия ищет около 425 млрд долларов инвестиций для поддержки энергетических, горнодобывающих и других промышленных проектов, с целью сократить зависимость страны от нефти .