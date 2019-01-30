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Внаслідок злив у Саудівської Аравії загинули 12 людей

Внаслідок злив у Саудівської Аравії загинули 12 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Внаслідок злив у Саудівській Аравії загинули 12 людей і 170 дістали поранень протягом цього тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press

Служба громадської безпеки не повідомляє про те, що саме стало причиною загибелі. Зазначається, що силами Служби було врятовано 271 людину, більшість яких – з регіону, що межує з Йорданом.

Проливні дощі залили пустельні райони та вулиці міст. Зокрема затоплено священну для мусульман Медину.

Раніше УНН повідомляв, що Саудівська Аравія шукає близько 425 млрд доларів інвестицій для підтримки енергетичних, гірничодобувних та інших промислових проектів, з метою скоротити залежність країни від нафти

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