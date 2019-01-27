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Саудівський принц шукає 425 млрд долл. інвестицій

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Саудівська Аравія шукає 1,6 трлн ріялів (близько 425 млрд дол. США - ред.) інвестицій для підтримки енергетичних, гірничодобувних та інших промислових проектів, з метою скоротити залежність країни від нафти. Про це заявив Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

"Саудівська Аравія входить в число країн Близького Сходу, які працюють над диверсифікацією державних доходів від продажу нафти і створенням нових галузей. За словами Аль-Фаліха, королівство буде зосереджено на хімічній, енергетичній та газовій промисловості", - пише видання.

Також повідомляється, що королівство планує реконструювати п'ять аеропортів і побудувати 2 тис. кілометрів залізниць. Про це, зокрема, заявив міністр транспорту Саудівської Аравії Набіль аль-Амуді.

Реалізувати ці проекти планується до 2030 року. На сьогодні відомо, що Королівство може підписати близько 70 угод на суму понад 200 млрд ріалів (близько 53,3 млн дол. США - ред.) одночасно. За пакет реформ, відомих як "Vision 2030", відповідає наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд. Загальна сума необхідних інвестицій становить 425 млрд доларів.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії допустили зниження видобутку нафти в 2019 році.

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