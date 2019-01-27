Саудівський принц шукає 425 млрд долл. інвестицій

КИЇВ. 27 січня. УНН. Саудівська Аравія шукає 1,6 трлн ріялів (близько 425 млрд дол. США - ред.) інвестицій для підтримки енергетичних, гірничодобувних та інших промислових проектів, з метою скоротити залежність країни від нафти. Про це заявив Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх, передає УНН з посиланням на Bloomberg.