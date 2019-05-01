В результате столкновения легковушки с маршруткой в Краматорске погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Краматорске погиб мужчина, еще двое пассажиров легковушки с травмами были доставлены в больницу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в полиции Краматорска.
"В Краматорске полиция сейчас проверяет обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина. Предварительно ДТП произошло на перекрестке улиц Алексея Тихого и Гампера. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт", - отметили в местной полиции.
По данным правоохранителей, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, водитель и второй пассажир получили травмы и были доставлены в больницы. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще двое пассажиров маршрутного такси.
Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства аварии, а также решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).
По данным очевидцев, водитель и пассажиры легковушки, в том числе и погибший, являются военнослужащими.
Напомним, 29 апреля в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области, водитель BMW X5 врезался в автомобиль RENAULT Kangoo, смертельно травмировал 31-летнюю работницу полиции. Ее 4-летний сын находится в реанимации.