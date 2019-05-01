Внаслідок зіткнення легковика із маршруткою у Краматорську загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В результаті зіткнення легкового автомобіля із маршрутним таксі у Краматорську загинув чоловік, ще двоє пасажирів легковика із травмами були доставлені в лікарню. Про це кореспонденту УНН повідомили в поліції Краматорська.
“У Краматорську поліція наразі перевіряє обставини ДТП, у якій загинув чоловік. Попередньо ДТП сталась на перехресті вулиць Олекси Тихого та Гампера. За попередніми даними, автомобіль під керуванням водія 1986 року народження скоїв зіткнення з маршрутним автобусом, який зупинився, пропускаючи зустрічний транспорт”, — зазначили в місцевій поліції.
За даними правоохоронців, внаслідок аварії загинув пасажир легкового автомобіля, водій та другий пасажир отримали травми і були доставлені в лікарні. Крім того, за медичною допомогою звернулись ще двоє пасажирів маршрутного таксі.
Наразі поліцейські перевіряють всі обставини аварії, а також вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
За даними очевидців, водій і пасажири легковика, у тому числі й загиблий, є військовослужбовцями.
Нагадаємо, 29 квітня у смт Богородчани Івано-Франківської області, водій BMW X5 врізався в автомобіль RENAULT Kangoo, смертельно травмувавши 31-річну працівницю поліції. Її 4-річний син знаходиться в реанімації.