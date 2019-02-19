От столкновения двух кораблей у берегов Германии пострадали 15 моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В результате столкновения двух кораблей у немецкого острова Рюген в Балтийском море 15 человек получили ранения. Об этом сообщает Welt, передает УНН.
По данным издания, в результате столкновения кораблей 15 человек получили ранения, 10 из них были серьезно ранены. Как сообщили в Welt, суда WorldBora под датским флагом и Raba под киприотским столкнулись в половине восьмого утра 19 февраля в 3 морских милях от берега.
Пострадали 4 моряка и 11 рабочих, которые находились на датском корабле. Грузовое судно Raba направлялось из Копенгагена в польский Щецин.
По данным полиции, причина аварии пока не известна. Экологические организации тем временем проверяют, не произошло ли утечки горючего в море.
По данным издания, в конце января у Рюгена столкнулись в темноте немецкое и норвежское фрахтовые судна. Тогда никто не пострадал.
Напомним, семь человек, в том числе пять китайских туристов, среди которых было двое детей, пострадали в результате столкновения катера и баржи у восточного побережья острова Ранг в провинции Пхукет.