В Таїланді зіткнулися катер і баржа, постраждали діти

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Семеро людей, у тому числі п'ять китайських туристів, серед яких було двоє дітей, постраждали в результаті зіткнення катера та баржі біля східного узбережжя острова Ранг в провінції Пхукет. Про це в суботу повідомила газета Bangkok Post, передає УНН.