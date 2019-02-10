В Таїланді зіткнулися катер і баржа, постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Семеро людей, у тому числі п'ять китайських туристів, серед яких було двоє дітей, постраждали в результаті зіткнення катера та баржі біля східного узбережжя острова Ранг в провінції Пхукет. Про це в суботу повідомила газета Bangkok Post, передає УНН.
Зіткнення з баржею сталося, коли швидкісний човен, на борту якого перебували 10 туристів з Китаю, повертався з острова Пхі-Пхі. В результаті аварії постраждали капітан, його помічник, а також п’ять китайців, серед яких було двоє дітей. Допомогти дістатися до суші їм допомогли знаходилися поруч човна. Всі постраждалі були відправлені до лікарні, причина зіткнення з’ясовується.
За даними газети, це другий за тиждень інцидент, в якому постраждали китайські туристи. У минулий четвер човен врізався в підводну скелю і затонула біля острова Самет в провінції Районг. Різні травми отримали двоє китайців.
5 липня 2018 роки два туристичних судна (“Фенікс” і “Серенат”), на борту яких перебувало понад 100 осіб, переважно китайців, потрапили в шторм і перекинулися біля берегів Пхукета. Всі, хто знаходилися на “Серенате” 39 осіб були врятовані. На “Феніксі” перебували 103 людини — 89 туристів і 14 членів команди. Загинули 47 осіб, 56 врятовані.
Як повідомляв УНН, два корабля Військово-морських сил Сполучених Штатів у вівторок зіткнулися в процесі поповнення запасів біля східного узбережжя країни.