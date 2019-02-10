В Таиланде столкнулись катер и баржа, пострадали дети

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Семь человек, в том числе пять китайских туристов, среди которых было двое детей, пострадавших в результате столкновения катера и баржи у восточного побережья острова Ранг в провинции Пхукет. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post, передает УНН.

Столкновение с баржей произошло, когда скоростная лодка, на борту которой находились 10 туристов из Китая, возвращалась с острова Пхи-Пхи. В результате аварии пострадали капитан и его помощник, а также пять китайцев, среди которых было двое детей. Помочь добраться до суши им помогли находившиеся рядом лодки. Все пострадавшие были отправлены в больницу, причина столкновения выясняется.

По данным газеты, это второй за неделю инцидент, в котором пострадали китайские туристы. В минувший четверг лодка врезалась в подводную скалу и затонула возле острова Самет в провинции Районг. Различные травмы получили двое китайцев.

5 июля 2018 года два туристических судна (“Феникс” и “Серенат”), на борту которых находились более 100 человек, преимущественно китайцев, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на “Серенате” 39 человек были спасены. На “Фениксе” находились 103 человека — 89 туристов и 14 членов команды. Погибли 47 человек, 56 спасены.

Как сообщал УНН, два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов во вторник столкнулись в процессе пополнения запасов у восточного побережья страны.

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