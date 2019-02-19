Від зіткнення двох кораблів у берегів Німеччини постраждали 15 моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Внаслідок зіткнення двох кораблів біля німецького острова Рюген у Балтійському морі 15 осіб дістали поранень. Про це повідомляє Welt, передає УНН.
За даними видання, внаслідок зіткнення кораблів 15 осіб дістали поранення, 10 з них були серйозно поранені. Як повідомили у Welt, судна WorldBora під датським прапором і Raba під кіпріотським зіткнулися о пів на восьму ранку 19 лютого за 3 морські милі від берега.
Постраждали 4 моряки і 11 робочих, які перебували на датському кораблі. Вантажне судно Raba прямувало з Копенгагена в польський Щецин.
За даними поліції, причина аварії поки не відома. Екологічні організації тим часом перевіряють, чи не сталось витоку пального у море.
За даними видання, наприкінці січня поблизу Рюгена зіткнулися в темряві німецьке і норвезьке фрахтові судна. Тоді ніхто не постраждав.
Нагадаємо, семеро людей, у тому числі п'ять китайських туристів, серед яких було двоє дітей, постраждали в результаті зіткнення катера та баржі біля східного узбережжя острова Ранг в провінції Пхукет.