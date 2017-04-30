Вследствие вооруженного столкновения погибли трое боевиков - разведка

"Продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины в 1 АК (Донецк) ВС РФ, связанные с употреблением алкоголя. 28 апреля с.г. во время употребления спиртных напитков между военнослужащими 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) возник спор, который перерос в вооруженное столкновение, что привело к гибели трех "морских пехотинцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведка сообщает, что используя бронетранспортер для доставки спиртных напитков, военнослужащие указанного полка осуществили столкновения с газопроводом, в результате чего погиб водитель.

Как сообщал УНН, украинская разведка рассказала, как русское командование воспитывает боевиков.