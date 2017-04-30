Внаслідок збройної сутички загинули троє бойовиків - розвідка

“Продовжуються випадки грубого порушення військової дисципліни у 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, пов’язані з вживанням алкоголю. 28 квітня ц.р. під час вживання спиртних напоїв між військовослужбовцями 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) виникла суперечка, яка переросла у збройну сутичку, що призвело до загибелі трьох „морських піхотинців", — йдеться в повідомленні.

Крім того, розвідка повідомляє, що використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці зазначеного полку здійснили зіткнення з газопроводом, внаслідок чого загинув водій.

Як повідомляв УНН, українська розвідка розповіла, як російське командування виховує бойовиків.