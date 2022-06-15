В результате вторжения рф в Украине погибли 4452 мирных жителей – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 4452 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Цитата
"С 4:00 утра 24 февраля 2022, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 15 июня 2022 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 9983 жертв среди гражданского население страны: 4452 погибших и 5531 раненых", – говорится в сообщении.
Детали
По данным ООН, среди погибших: 1712 мужчин, 1144 женщины, 107 девочек и 106 мальчиков, а также 67 детей и 1316 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Получили ранения: 1130 мужчин, 785 женщин, 124 девочки и 163 мальчика, а также 172 ребенка и 3157 взрослых, пол которых неизвестен.
Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неполные данные ООН о гибели гражданских в Украине из-за войны вводят в заблуждение относительно ее реальных масштабов – правозащитники