Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4452 мирних жителів – ООН

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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 15 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 9983 жертв серед цивільного населення країни: 4452 загиблих і 5531 поранених", – ідеться у повідомленні.

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За даними ООН, серед загиблих: 1712 чоловіків, 1144 жінки, 107 дівчаток та 106 хлопчиків, а також 67 дітей та 1316 дорослих, стать яких поки що невідома.

Дістали поранення: 1130 чоловіків, 785 жінок, 124 дівчинки та 163 хлопчики, а також 172 дитини та 3157 дорослих, стать яких невідома.

Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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