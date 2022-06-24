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В результате вторжения рф в Украине погибли 338 детей

В результате вторжения рф в Украине погибли 338 детей

Киев • УНН

 • 93528 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине погибли 338 детей, получили ранения – более 610. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

"Более 948 детей пострадали в Украине за 4 месяца полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров, 338 детей погибли и более 610 ранены", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 335, Харьковской – 177, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 55, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.

23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.

В этот же день в результате обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры г. Чугуев Харьковской области и разрушения жилых домов были травмированы двое детей 9 и 6 лет.

Также 23 июня был ранен ребенок в результате артиллерийского обстрела в г. Лисичанск Луганской области.

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о пяти погибших и пятерых раненых детях из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области.

Кроме того, с марта по май в результате невыборочных обстрелов военнослужащими рф жилых домов в г. Мариуполе Донецкой области погибли девять детей, восемь получили ранения разной степени тяжести.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2061 учебное заведение, из них 213 разрушено полностью.

Напомним

В плену российских оккупантов находятся более 100 женщин и более 1,5 тысяч гражданских. Более 2 тысяч детей-сирот вывезли принудительно.

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