В результате вторжения рф в Украине погибли 338 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине погибли 338 детей, получили ранения – более 610. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более 948 детей пострадали в Украине за 4 месяца полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров, 338 детей погибли и более 610 ранены", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 335, Харьковской – 177, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 55, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.
В этот же день в результате обстрелов российскими войсками гражданской инфраструктуры г. Чугуев Харьковской области и разрушения жилых домов были травмированы двое детей 9 и 6 лет.
Также 23 июня был ранен ребенок в результате артиллерийского обстрела в г. Лисичанск Луганской области.
Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о пяти погибших и пятерых раненых детях из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области.
Кроме того, с марта по май в результате невыборочных обстрелов военнослужащими рф жилых домов в г. Мариуполе Донецкой области погибли девять детей, восемь получили ранения разной степени тяжести.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2061 учебное заведение, из них 213 разрушено полностью.
Напомним
В плену российских оккупантов находятся более 100 женщин и более 1,5 тысяч гражданских. Более 2 тысяч детей-сирот вывезли принудительно.