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Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 338 дітей

Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 338 дітей

Київ • УНН

 • 93531 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло вже 338 дітей, дістало поранення – понад 610. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"Більше ніж 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 338 дітей загинуло та понад 610 поранено", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби в Сумському районі Сумської області 13-річний хлопчик дістав опік ніг фосфорною речовиною.

Цього самого дня внаслідок обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків було травмовано двох дітей 9 та 6 років.

Також 23 червня було поранено дитину внаслідок артилерійського обстрілу в м. Лисичанськ Луганської області.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про п'ятьох загиблих та п'ятьох поранених дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.

Окрім того, з березня по травень внаслідок невибіркових обстрілів військовослужбовцями рф житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло дев'ятеро дітей, восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2061 заклад освіти, з них 213 зруйновано повністю.

Нагадаємо

У полоні російських окупантів перебувають понад 100 жінок та більше ніж 1,5 тисячі цивільних. Понад 2 тисячі дітей-сиріт вивезли примусово.

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