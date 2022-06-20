У полоні росіян перебувають понад півтори тисячі цивільних, понад дві тисячі дітей-сиріт вивезли примусово

Цитата

“Наразі росія змушена визнати, що в полоні є жінки і їх там багато. Крім полонених військових, там є цивільні. Військовослужбовців можуть бути обміняні за Женевськими конвенціями. Цивільні громадяни обміну не підлягають. В росії їх вже понад півтори тисячі, вони сидять у російських тюрмах”, — наголосила Верещук.

Деталі

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України підкреслила, що на сьогодні за реєстром 2 161 дитина-сирота незаконно була вивезена до росії.

"Це складний процес повернення таких дітей додому. Ми про всіх не можемо розповісти, але про окремі випадки дуже важливо знати, що ми будемо повертати кожного і кожну",- сказала Верещук.

Водночас вона наголосила, що наразі питаннями обміну полонених займається ГУР.

Доповнення

18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.