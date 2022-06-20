В плену россиян находятся более полутора тысяч гражданских, более двух тысяч детей-сирот вывезли принудительно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В плену российских оккупантов находятся более ста женщин, более полутора тысяч гражданских, более двух тысяч детей-сирот вывезли принудительно. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
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“Сейчас россия вынуждена признать, что в плену есть женщины и их там много. Помимо пленных военных, там есть гражданские. Военнослужащие могут быть обменяны по Женевским конвенциям. Гражданские обмену не подлежат. В россии их уже более полутора тысяч, они сидят в российских тюрьмах”, — подчеркнула Верещук.
Детали
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркнула, что на сегодня по реестру 2 161 ребенок-сирота незаконно был вывезен в россию.
"Это сложный процесс возвращения таких детей домой. Мы обо всех не можем рассказать, но об частных случаях очень важно знать, что мы будем возвращать каждого и каждую",- сказала Верещук.
В то же время она подчеркнула, что сейчас вопросами обмена пленных занимается ГУР.
Дополнение
18 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украина.