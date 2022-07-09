В результате вторжения рф в Украине пострадало по меньшей мере 994 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине пострадало по меньшей мере 994 ребенка: погибло – 347, ранено – 647. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более 994 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 9 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 347. Возросло количество раненых - более 647", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
7 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области получил тяжелые ранения 12-летний мальчик.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.