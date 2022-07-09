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Внаслідок вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 994 дитини

Внаслідок вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 994 дитини

Київ • УНН

 • 92575 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 994 дитини: загинуло – 347, поранено – 647. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"Більше ніж 994 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 647", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

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