В результате вторжения рф в Черном море погибли по меньшей мере три тысячи дельфинов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Черном море погибло не менее трех тысяч дельфинов. Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, информирует УНН.
Детали
"Мы продолжаем получать сообщения о гибели дельфинов из Болгарии и Румынии, анализируем имеющиеся публикации в открытых источниках из разных черноморских стран. И наши выводы неутешительные. Дельфины в отличие от прошлых лет сейчас погибают по причине военных действий в Черном море, из-за нелепости и варварской войны рашистов. И сейчас, по нашим оценкам, погибли не менее трех тысяч особей", – написал Русев.
Он отметил, что мощные сонары и звуки взрывов разрушают тонкую навигационную систему дельфинов. "Слепые" животные умирают от голода, потому что не могут поймать рыбу. Также из-за слабости организма в дельфинах активируются инфекционные заболевания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дельфины выбрасываются на берег Черного моря: ГЭИ о вреде военных действий для экосистемы