Внаслідок вторгнення рф у Чорному морі загинуло щонайменше три тисячі дельфінів

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"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про загибель дельфінів з Болгарії та Румунії, аналізуємо наявні публікації у відкритих джерелах з різних чорноморських країн. І наші висновки невтішні. Дельфіни на відміну від минулих років зараз гинуть по причині військових дій у Чорному морі, через безглузду і варварську війну рашистів. І на даний час, за нашими оцінками, загинуло не менш як три тисячі особин", - написав Русєв.

Він зазначив, що потужні сонари та звуки вибухів руйнують тонку навігаційну систему дельфінів. "Сліпі" тварини помирають від голоду, тому що не можуть спіймати рибу. Також через слабкість організму в дельфінах активуються інфекційні хвороби.

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